Москва, 3 мая, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Согласно оценкам Минздрава, за прошедший год на одного жителя России пришлось в среднем на 0,2 литра употреблённого абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 году. Отмечается, что такое снижение эквивалентно 0,5 литра водки или 5 литрам пива.

moritz320 Бутылки пива

В целом, как указывается, показатель потребления алкогольной продукции в перерасчёте на абсолютный алкоголь в 2016 году составил 10,3 литра на душу населения.

Читайте также: Роспотребнадзор: В России стали меньше пить и курить

Комментируя эти данные, директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко отметила, что последовательное снижение потребления алкоголя в среднем по России наблюдается с 2009 года.

«Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды ‑ и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга — занятия спортом, например», — сказала представитель Минздрава, добавив, что отчасти снижению потребления спиртного способствует и введённый с 2013 года запрет на его ночную продажу.

Читайте также: Законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года внесен в Госдуму

В свою очередь, гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что снижение потребления алкоголя лишь статистическое и связано оно с демографическим «провалом» пьющего населения.

«Основные потребители алкоголя — это население от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 год был демографический кризис, детей рождалось в два раза меньше. Соответственно, с 2008 года (когда рожденным в 1990 году исполнилось 18 лет) мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из неё выбывает порядка 2 млн человек, а прибывает только порядка 1 млн», — пояснил он.

Читайте также: Число смертей от алкогольных отравлений в России сократилось в 2 раза