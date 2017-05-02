Москва, 3 мая, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Читайте также: Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические дела других стран

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель

«Как бы пропаганда ни рисовала образ России в качестве новой империи зла, как бы ни пытались выставить нашу страну в качестве абсолютно недоговороспособного безумного ядерного медведя с дубинкой наперевес, факты свидетельствуют об обратном. С нами разговаривают, наше мнение не просто учитывается, а продолжает оставаться определяющим», — уверен эксперт.

«Что я вижу позитивного из сегодняшнего диалога? Этот разговор идёт в сторону поиска каких-либо компромиссов, — добавил Александр Хинштейн. — Компромиссы нам сегодня нужны, и я не разделяю позицию горячих голов, которые требуют всё взять в руки оружие и друг друга перестрелять. Нам в любом случае придётся договариваться — по принципам уважения и взаимности».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, но постоянно испытывает на себе попытки других стран вмешаться в российские внутриполитические процессы.