Париж, 3 мая, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Полиция Франции сообщила о задержании пяти исламистских экстремистов в двух провинциях страны, передает Associated Press.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Задержания проводились в городах Вильнев-д'Аск на севере Франции и в Руане в центральной Франции. Антитеррористическую операцию курировал прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Сообщается, что арестованным экстремистам от 18 до 24 лет, при задержании у них изъято оружие. Задержанные могли готовить террористические нападения во время предстоящего 7 мая второго тура президентских выборов.

Напомним, за три дня до первого тура выборов президента Франции в районе Елисейских Полей в Париже исламисты открыли огонь по полиции, в результате чего один офицер был убит, ранения получили двое полицейских и один иностранный турист.

Ответственность за теракт 20 апреля взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации прокуратуры Франции, исламистская группировка готовила на день выборов гораздо более масштабное нападение, однако ячейку террористов из города Марсель удалось нейтрализовать за два дня до нападения на Елисейских Полях.

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