Уфа, 3 мая, 2017, 00:23 — ИА Регнум. В Башкирии 2 мая в нескольких городах прошли акции в память о погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Как сообщили ИА REGNUM участники мероприятий, одиночные пикеты и возложения цветов у памятников, установленных в честь погибших в Великой Отечественной войне, прошли в Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке, Белебее, Приютово, Сибае. В Уфе митинг против фашизма и цветных революций собрал около 100 человек.

Кирилл Чалпанов Уфимцы скорбят о жертвах одесской Хатыни

В Кумертау одиночный пикет на центральной площади города провел руководитель РНЦ «Патриот» Виталий Луговой. «Прохожие подходили, выражали сочувствие, и задавали вопрос «Что делать?», — поделился своими наблюдениями общественник. — На этот вопрос однозначного чёткого ответа пока нет».

Кирилл Чалпанов Ведущий мероприятия Максим Божко

В Уфе митинг в память об Одесской Хатыни прошел в отдаленной части города, чем вызвал некоторое неудовольствие организаторов. На участников произвели впечатление слова представителя общественной организации Российское общество «Знание» Сергея Ширинкина: «Что может быть страшнее фашизма? Забыть о преступлениях фашизма!». Начался митинг с Минуты молчания, перед именами жертв Одесской трагедии горящими свечами было выложено слово «Помним!». В митинге приняли участие представители ВПП «Партия Великое Отечество», «Защитники Отечества», «Родина», движение НОД, руководитель Уфимского музея Сталина, гражданские активисты.

Кирилл Чалпанов Из свечей выкладывается слово «Помним»

По мнению представителя ПВО Максима Божко, митинг 2 мая в Уфе в память о жертвах майдана и жертвах фашизма стал «определённой реперной точкой, вехой в развитии патриотических гражданских сил республики, и показал их качественное изменение». «Активистам-патриотам было важно не только сказать «НЕТ» майдану и фашизму, но и установить взаимодействие и подлинное сотрудничество, сверить часы и оценить возможности для наращивания активности, — считает политик. — Акцию можно рассматривать скорее как слет активистов — общественников, чем митинг в классическом понимании этого слова, поскольку она была осознанно проведена в рабочий день, что предполагает готовность её участников к реальной мобилизации. Опыт показал, что в Уфе есть серьезный костяк активистов, на такой «скелет», без сомнения, представляется возможным нарастить ощутимые «мускулы» единомышленников, и сделать кулак патриотических сил более весомым» .

Кирилл Чалпанов Скорбный список жертв трагедии

Вечером представители нескольких партий и движений возложили цветы там, где траурные акции проходило уже дважды в 2015 и 2016 годах: на территории бывшего Новоивановского кладбища у часовни на месте разрушенной Скорбященской церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с оппозиционными евромайдану активистами. Последние были оттеснены к Дому профсоюзов, который был подожжен. Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, на улице экстремисты добивали битами при полном бездействии местной милиции. Только по официальным данным в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения.