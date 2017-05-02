Москва, 3 мая, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Судебный иск «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 106,6 млрд рублей вызван действиями, которые привели, к обесценению активов «Башнефти», сообщил журналистам пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Bashneft.ru Башнефть

По словам Леонтьева, АО «Система-инвест» и АФК «Система» в период владения компанией «Башнефть» совершили действия и манипуляции, уменьшившие стоимость активов «Башнефти».

Напомним, с 2005 по 2014 год компания «Башнефть» являлась частью АФК «Система», руководил которой Владимир Евтушенков. Затем, в октябре 2014 года, компания «Башнефть» вернулась в собственность государства. Тогда «Роснефть» купила 50,1% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Затем «Роснефть» увеличила свою долю, взяв под контроль 57,7% уставного капитала компании «Башнефть».

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин после приобретения контрольного пакета акций «Башнефти» сообщил, что из компании за 4 млрд рублей была выкуплена представителями АФК «Система» часть активов, стоимость которых оценивалась не менее чем в 8 млрд рублей.

Тогда представитель АФК «Система» заявлял, что эти активы «Башнефти» приобретались ими по рыночной цене, заявленной независимым оценщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, история с приватизацией «Башнефти» давно обросла целым рядом скандалов, самый громкий из которых — дело бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. Теперь уже экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Его взяли с поличным при получении взятки в размере $2 млн. В ходе следствия выяснилось, что экс-министр вымогал эти деньги у руководства «Роснефти» за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести «Башнефть».