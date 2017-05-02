Донецк, 2 мая, 2017, 23:29 — ИА Регнум. «Как известно, друзья познаются в беде, и в трудную минуту Россия подставила нам плечо. 100% школ Республики обеспечены российскими учебниками и учебно-методической литературой, более 120 школ были восстановлены благодаря помощи России», — подчеркнул Михаил Кушаков. Результат такой помощи на лицо. Около трех тысяч выпускников вузов Донецкой Народной Республики в прошлом году получили дипломы российских высших учебных заведений.

Dnmu.ru Студенты Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького

«Многие диссертационные советы открыты благодаря российским специалистам. В настоящий момент в Донецкой Народной Республике функционирует 21 совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, который охватывает 42 специальности», — рассказал Григорий Игнатенко. Он предложил интенсифицировать процесс создания объединенных диссертационных советов для повышения эффективности их работы.

В ходе визита были рассмотрены вопросы подписания межвузовского соглашения, которое предусматривает возможность повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в Северо-Осетинском государственном университете, приема абитуриентов по целевому направлению.

«Являясь классическим университетом, мы имеем широкий спектр научных школ: история, филологические науки, химия, стоматология, фармация и другие направления. Мы готовы оказать вам поддержку в подготовке кадров», — заверил Алан Огоев.

Участники встречи пришли к выводу, что научные связи ДНР и РФ будут развиваться и дальше.