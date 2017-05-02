Москва, 2 мая, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Предварительные морские испытания палубных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52К «Катран» успешно завершены, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Russianhelicopters.aero Ка-52К

Палубные вертолеты Ка-52К сейчас находятся на базе АО «Камов», где специалисты предприятия оценивают состояние вертолетов в целом и их отдельных агрегатов после выполнения машинами испытательных задач в тяжелых климатических условиях.

В этом этапе испытаний, проходящих с конца 2016 года, участвовали два палубных разведывательно-ударных вертолета Ка-52К.

По итогам выполнения поставленных задач испытания новых палубных вертолетов признаны успешными.

Машины способны полноценно работать, базируясь на авианесущем крейсере, однако требуется более широко проверить влияние морских условий на двигатели, агрегаты, системы управления и вооружения вертолета.

Справка ИА REGNUM. Палубный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К «Катран» предназначен для патрулирования, огневой поддержки высадки десанта, подавления противодесантной обороны на переднем крае и в глубине боевых порядков противника.

От базовой модели Ка-52К отличается более короткими складными крыльями, модифицированными для подвески блоков тяжелого вооружения, а также механизмом складывания лопастей несущих винтов, позволяющим компактно размещаться в трюмах и ангарах. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 палубного типа позволяют увеличить количество вертолетов в составе летной группы авианесущего корабля.

Напомним, что испытания новейшего российского корабельного разведывательно-ударного вертолета Ка-52К «Катран» проводились в том числе во время похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».