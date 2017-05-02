Дамаск, 2 мая, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Нападение произошло на лагерь «Раджм аль-Салиби», расположенный у одноименного контрольно-пропускного пункта на границе с Ираком, рядом с городом Эш-Шаддад.

Беженцы

Атака террористов была направлена против курдских военнослужащих «Демократических сил Сирии» (ДСС), согласно данным SOHR. Среди погибших находились 23 мирных жителя.

Раненых доставили в больницу города Эль-Хасака, среди погибших было несколько детей, согласно данным Международного комитета спасения.

Напомним, за последние несколько месяцев тысячи людей, покинувших Ирак, пересекли контрольно-пропускной пункт «Раджм аль-Салиби», по данным гуманитарных организаций.

На этой неделе подразделения ДСС захватили большую часть стратегического города Эс-Саура, расположенного в 55 км к западу от Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 2 мая в городе Эс-Саура продолжались боевые действия, ДСС стремились освободить последний район, удерживаемый боевиками, а также прилегающую плотину, крупнейшую в Сирии.