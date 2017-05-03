Ростов-на-Дону, 3 мая, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Электронный аукцион на поставку легковых автомобилей объявило хозяйственное управления Ростова-на-Дону. На эти цели будет потрачено 30,5 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 мая со ссылкой на техзадание, размещенное на сайте госзакупок.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

В документации указаны детали. В частности, каким должен быть элитный автопарк. Так, например, на указанную сумму будут поставлены 23 автомобиля. Пять легковых седанов 2017 года выпуска должны быть обязательно черного цвета и экологического класса «Евро-5». Обращать внимание на переключение скоростей водитель не будет за счет коробки-автомата. Максимальную скорость, которую будут развивать автомобили, не менее 207 км/час. Что касается расхода топлива, то машины достаточно экономичны.

Кроме всего прочего, иномарки оснащены аудиосистемой, системой Bluetooth, навигатором, беспроводным зарядным устройством, в салоне — кожаные сидения. Пассажирам должно быть комфортно, поэтому прописан двухзонный климат-контроль.На случай заморозков предусмотрен подогрев сидений. Ещё 13 легковых седанов должны быть ещё более экономичными по расходу топлива, но и развивать они будут чуть меньшую скорость.

И только лишь пять автомобилей из составленного списка — белого цвета.

Стоит отметить, что 23 автомобиля будут подаваться в рабочие дни с 9 до 16 часов в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

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Напомним, автопарк чиновников на Дону не раз становился предметом особого обсуждения. Число элитных иномарок, которое раньше закупало региональное правительство, еще в 2015 году возмутило представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта. После общественного резонанса донской губернатор Василий Голубев автопарк правительства сократил на 30 единиц.

Но власти выход из ситуации нашли — стали не приобретать автомобили, а брать их в аренду. Позже закупки стали осуществлять через АТП, подведомственное Минтрансу Ростовской области.

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