Анкара, 2 мая, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране не о чем говорить с Европейским союзом до тех пор, пока Брюссель не откроет новые пункты переговоров о членстве. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 2 мая, выступая в штаб-квартире Партии справедливости и развития (ПСР), в которую он вновь вступил.

Эжен Делакруа. Турок с седлом. 1825

Эрдоган подчеркнул, что Турция может навсегда распрощаться с Евросоюзом, если он не откроет новые пункты переговорного процесса о вступлении Турции.

«У вас есть, чем заняться в дальнейшем, и другого выбора, кроме открытия новых пунктов переговорного процесса, у вас нет. Откроете — мы поговорим. Не откроете — тогда до свидания», — сказал Эрдоган, обращаясь к Евросоюзу.

Он подчеркнул, что все те обязательства, которые Турция брала на себя для того, чтобы стать полноценным членом ЕС, она выполнила.

«Скоро будет саммит НАТО, там и поговорим. Они предъявили список из пяти пунктов, там снятие режима ЧП в Турции и тому подобное, то, что Турция должна сделать первый шаг. Хватит уже, скажите лучше, что вы собираетесь делать, вы снимите режим ЧП во Франции», — раздраженно заявил Эрдоган.

Президент Турции считает, что Брюссель своего слова не держит и не выполняет тех обязательств, которые взял на себя в рамках процесса принятия Турции в члены ЕС.

«Все, что мы можем им сказать, так это то, что им надо урегулировать вопрос с пунктами переговорной программы и выполнить свои обещания. Потом мы сядем и поговорим, но в противном случае нам нечего будет обсуждать», — сказал турецкий лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Турции с Евросоюзом имеют давнюю историю. Турция уже много лет является кандидатом в страны — члены ЕС, но не более того. Евросоюз постоянно выдвигает Турции все новые и новые условия вступления в ЕС, которые в большинстве своем Турция выполняет.

Однако в самой Турции наблюдается разочарование в евроинтеграторских устремлениях. В январе 2015 года президент Турции Эрдоган констатировал, что его страну больше не интересует вопрос вступления в ЕС. «Если в ЕС думают, что Турция будет умолять о своём вступлении в эту структуру, то они ошибаются», — сказал тогда Эрдоган.

Высшие должностные лица Турции указывают, что Анкара пытается определить, на самом ли деле ЕС демократичен, как официально считается, или же это «христианский клуб», де-факто закрытый для иных стран.

Евросоюз долгие годы использовал стремление Турции в ЕС как рычаг давления на Анкару. Как только турецкая политика начинает идти вразрез с планами Брюсселя, появляются заявления о том, что ЕС якобы заинтересован в Турции, и евробюрократы начинают «кормить» Анкару обещаниями.