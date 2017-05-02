Екатеринбург, 2 мая, 2017, 21:04 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга вечером 2 мая сгорело три дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

Пул, Эгберт Ливенс ван дер. Пожар в деревне

Площадь огня достигла 700 квадратных метров. Были повреждены два дома на улице Мусоргского и дом в переулке Кашинском. Также сгорели надворные постройки.

Пожарным удалось остановить распространение огня. Всего в тушении задействованы 27 единиц техники и 78 человек.

Как сообщает портал E1.ru со ссылкой на очевидцев, без жертв не обошлось. Между тем в МЧС заверили, что пострадавших нет.