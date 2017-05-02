Красноярск, 2 мая, 2017, 20:48 — ИА Регнум. По словам главы российского военного ведомства, этот проект находится на постоянном контроле Министерства обороны РФ, который осуществлялся в круглосуточном режиме.

Минобороны России Сотрудник «Красмаша»

По мнению главы Минобороны, набранный темп реализации проекта позволит успешно завершить модернизацию существующих объектов и создание новых в намеченные сроки.

Сергей Шойгу отметил, что на данный момент налажено тесное взаимодействие «Красмаша», Национального центра управления обороной МО РФ и госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, Красноярский машиностроительный завод — основной российский производитель баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Лайнер», а также разгонных блоков ракет-носителей «Зенит» и «Протон».