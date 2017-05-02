Москва, 2 мая, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Законопроект, который упростит отчетность для микропредприятий, внесла в Госдуму Тюменская областная дума, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Депутаты предлагают создать единый документ — форму отчетности, по которому органы госвласти смогут собирать сведения для контроля и учета деятельности предприятия. С помощью отчета упрощенной формы можно будет рассчитать и уплатить налоги, а также перечислить страховые взносы.

Правом предоставлять такой документ предлагается наделить только микропредприятия, применяющие специальные налоговые режимы.

Сегодня общая нагрузка по сдаче различного рода отчетов для предприятий малого и среднего бизнеса может составлять до 45 форм в год. Эта норма также касается и микропредприятий. При этом нарушение сроков предоставления отчетности облагается штрафами, отмечают авторы законопроекта. Такие правила тормозят развитие предпринимательской деятельности, особенно если речь идет о микробизнесе, отмечают авторы.