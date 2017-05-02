Вашингтон, 2 мая, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В США состоялась официальная церемония крещения многоцелевой атомной субмарины «Индиана» класса «Вирджиния», сообщает пресс-служба Пентагона.

DVIDSHUB АПЛ класса «Вирджиния» ВМС США

В церемонии крещения корабля принял участие вице-президент США Майк Пенс, ранее занимавший должность губернатора штата Индиана.

Уточняется, что АПЛ «Индиана» станет 16-й по счету субмариной класса «Вирджиния», поступившей в состав ВМС США. Подлодку начали строить в сентябре 2012 года. Передача корабля в состав ВМС США планируется в конце 2017 года. Сейчас степень готовности атомной субмарины равна 90%.

В данный момент ВМС США располагают 13 атомными подводными лодками типа «Вирджиния».

Стоит отметить, что кроме АПЛ «Индиана» в разных степенях постройки находятся еще пять аналогичных лодок. ВМС США планируют получить в свое распоряжение 48 атомных субмарин этого класса.

Пентагон планирует ежегодную сдачу флоту двух АПЛ класса «Вирджиния» до начала 2020-х годов, когда начнется постройка новых стратегических атомных подводных лодок класса «Колумбия».

Справка: Многоцелевые атомные подводные лодки типа «Вирджиния» предназначены для борьбы с субмаринами противника и для прибрежных операций. Для их осуществления подлодка оборудована подводными беспилотниками, шлюзовой камерой для водолазов, а также имеет палубное крепление для сверхмалой подводной лодки.

АПЛ типа «Вирджиния» при водоизмещении 7800 тонн имеют длину 115 метров. Субмарины этого типа способны развивать скорость под водой в 34 узла и погружаться на глубину до 488 метров. Экипаж субмарины состоит из 100−120 человек. Атомная подводная лодка вооружена крылатыми ракетами «Томагавк» и торпедными аппаратами.