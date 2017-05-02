Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях снятия антироссийских санкций. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 2 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что у Москвы давно вызывает непонимание позиция Берлина по сохранению санкций в отношении России до выполнения Минских соглашений.

«Такая позиция также традиционно встречает наше непонимание, так как Россия не является стороной конфликта», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что многие страны Евросоюза разделяют позицию Германии относительно того, что санкции увязываются с выполнением минских договорённостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в очередной раз заявила, что антироссийские санкции будут сняты только после выполнения Минских соглашений.