Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила, что Запад снимет санкции с Российской Федерации только после того, как будут выполнены Минские соглашения. Об этом глава германского правительства заявила сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Как и много раз до этого, Меркель сегодня в очередной раз воспроизвела западный подход к антироссийским санкциям.

«Я хотела бы, чтобы мы добились того, чтобы снять санкции при выполнении минских договорённостей», — сказала федеральный канцлер Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции были введены США и Европейским союзом, а также рядом других стран в 2014 году после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым воссоединился с Россией.

Запад обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, поддержке одной из сторон гражданской войны, а также в аннексии Крыма. При этом никаких доказательств того, что Москва действительно вмешивается в украинские дела до сих пор не представлено.

Что касается Крыма, до жители полуострова сами решили свою судьбу, проведя референдум о статусе региона. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Тем не менее Запад на основании своих ложных заявлений ввел антироссийские санкции и настаивает, что их отмена будет связана исключительно с выполнением Минских соглашений и возвратом Крыма Украине.