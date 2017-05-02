Брюссель, 2 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Германия, Австрия, Дания и Норвегия должны снять пограничный контроль в течение шести месяцев, согласно заявлению Европейской комиссии, 2 мая сообщает Reuters.

Миграция

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«Настало время предпринять последние конкретные шаги, чтобы постепенно вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны», — заявил комиссар по миграции и внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос.

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«Шенген является одним из величайших достижений европейского проекта. Мы должны сделать все, чтобы … защитить его», — добавил Аврамопулос.

Напомним, согласно законодательству ЕС в сентябре 2015 года европейским странам было разрешено ввести чрезвычайный пограничный контроль на срок до двух лет. Правительства указанных стран должны теперь согласиться с рекомендациями.