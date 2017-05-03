Баку, 3 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Коллизия текущих переговоров по Нагорному Карабаху заключается в том, что Баку не подписал договоренности, достигнутые участниками предыдущих встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Информация о достижении договоренностей по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе о создании механизм расследования инцидентов и ряде вопросов урегулирования, уже звучавшая в сообщениях экспертов, до сих пор остается повисшей в воздухе из-за тактики обструкции, взятой на вооружение Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В этом ему способствовало также отсутствие единомыслия среди членов Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на что обратил внимание в своем итоговом по результатам 2016 года выступлении глава российского МИД. Но само участие всех сторон в переговорном процессе есть несомненное благо по сравнению с угрозой возобновления военных действий.

Подробнее читайте в статье: Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?

Также рекомендуем другие статьи Станислава Тарасова, посвященные острым вопросам современной политики.