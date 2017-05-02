Москва, 2 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. На Смоленской площади обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода «экспертов» и СМИ, которые касаются оглашенного 19 апреля 2017 года решения Международного суда ООН по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного суда ООН

Дело в том, что на Украине эксперты и политики пытаются интерпретировать решение Международного суда ООН как безусловную победу Киева. Но это совершенно не соответствует действительности. В связи с этим МИД РФ рекомендует украинской стороне «найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом решения».

МИД РФ напоминает, что Международный суд ООН не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия якобы «осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин.

В тексте решения Международного суда ООН о временных мерах в отношении России отсутствуют формулировки о «репрессиях», «гонениях» и прочем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о временных мерах по иску Украины против России Международный суд ООН вынес 19 апреля.