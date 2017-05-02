Астана, 3 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. ФНБ «Самрук-Казына», являясь акционерным фондом правительства Республики Казахстан, служит благодарным объектом для изучения, позволяющим глубже понимать развитие экономических процессов Казахстана, их направление и риски.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Заявленная Фондом миссия — быть двигателем повышения национального благосостояния Республики Казахстан и модернизации национальной экономики — делает его показатели также важнейшим источником информации, дающей возможность спрогнозировать как темпы роста общеказахского богатства, так и обновление управления этим достоянием в соответствии с самыми современными мировыми стандартами.

Подробности об анализе отчета ФНБ «Самрук-Казына» и значении выводов, которые можно из него сделать, читайте в статье: Итоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет

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