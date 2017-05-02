Челябинск, 2 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Возвращены на территорию Казахстана партии сельскохозяйственной продукции, при ввозе которых были обнаружены нарушения при документарном контроле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.

Редис

30 апреля и 2 мая на границе с Казахстаном на КПП «Троицк» сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области пресечены попытки провоза продуктов по недействительным документам. Так, подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска — томаты (Китай), редис (Казахстан) и зелень (Казахстан), всего 15,5 тонн, ввозились на двух автомашинах. Были выявлены нарушения законодательства РФ в сфере карантина: объем и наименование ввозимых продуктов не соответствовали фитосанитарным сертификатам, сопровождающим груз. Овощи и зелень ввозились из Карагандинской и Южно-Казахстанской областей и должны были быть доставленными в Челябинск и Екатеринбург. Перевозчикам выдали предписания, груз будет возвращен грузоотправителям из Казахстана.

Ранее, 27 апреля, на КПП «Троицк» был возвращен в Казахстан груз, состоящий из 11 тонн репчатого лука производства Киргизии, следовавший в Екатеринбург. Сотрудники Россельхознадзора выявили при осуществлении документарного контроля признаки подделки сертификата на продукцию.

Напомним, 11 апреля на КПП «Троицк» была пресечена попытка провезти санкционных фруктов — лимонов (страна происхождения — Испания). Партия в 800 кг была отправлена на полигон увельского утилизационного завода (ООО «ЭККРиД»), где в присутствии чиновников, ответственных за процедуру и собственников груза, механическим способом уничтожена.