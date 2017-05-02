Екатеринбург, 2 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. ГИБДД по Свердловской области заявляет о непричастности руководителя ведомства Юрия Дёмина к блокированию дальнобойщиков в 30 км от Екатеринбурга. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

След от шины

Отметим, утром 2 мая лагерь дальнобойщиков был окопан трактором. Теперь большегрузы, водители которых уже больше месяца протестуют против системы «Платон», не могут даже покинуть лагерь.

Некоторые дальнобойщики предположили, что траншею выкопали по указанию руководства регионального управления ГИБДД. Но в ведомстве заявляют о непричастности сотрудников организации.

По данным ГИБДД, работы проводил"Свердловскавтодор», в чьём ведении и находится дорога. Оперативно прокомментировать причины работ вблизи лагеря дальнобойщиков в дорожном ведомстве не смогли.