Москва, 2 мая, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил работу российских и европейских полицейских на митингах. Об этом российский лидер говорил сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Путин констатировал, что принципы работы сотрудников российских правоохранительных органов во время массовых мероприятий более мягкие, чем у их европейских коллег.

«Я обратил ее (канцлера Германии Ангелы Меркель — ИА REGNUM ) внимание и ваше хочу обратить внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где применяется слезоточивый газ для разгона демонстрантов и дубинки. У нас пока, слава Богу, этого не потребовалось», — сказал президент России.

Также глава российского государства подчеркнул, что судебные и правоохранительные органы России действуют согласно законодательству и в будущем будут действовать так же.

Кроме того, российские власти и дальше будут обеспечивать права всех граждан России высказывать свою точку зрения» в рамках закона, отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта в ряде городов России состоялись несанкционированные акции протеста, организованные сторонниками оппозиционного блогера Алексея Навального. Он обвинил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в коррупции и призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста.

В ряде городов митинги были согласованы с властями и никаких инцидентов не возникло. Однако в Москве и некоторых других городах митинги согласованы не были. В итоге правоохранительным органам пришлось задержать некоторых участников этих незаконных акций для предотвращения противоправных действий.

Действия сотрудников полиции и Росгвардии на незаконных митингах в Москве и ряде других городов были произведены на высоком профессиональном уровне, что позволило избежать беспорядков. Никто из участников незаконных акций не пострадал.

При этом российским правоохранителям не пришлось применять резиновые пули, слезоточивый газ или водометы, тогда как в других странах Европы при разгонах тех или иных демонстраций применение этих спецсредств стало обычным делом.