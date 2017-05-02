Ереван, 2 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Министерство юстиции Армении обсуждает вопрос о месте несения наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в 2015 г. в Гюмри семь членов семьи Аветисян и осуждённого за это на пожизненное заключение, сообщает «Интерфакс».

Photolure Валерий Пермяков во время заседания армянского суда

"Валерий Пермяков осужден и армянским, и российским судом. В настоящее время обсуждается вопрос организации места несения наказания», — заявили агентству в министерстве юстиции Армении.

В свою очередь, адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян сообщил, что «теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию».

По его словам, кассационная жалоба потерпевшей стороны была отклонена, и сейчас должен быть окончательно решен вопрос о месте несения наказания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по Конституции РФ Перямков не может быть выдан Армении, так как является гражданином России, а в 61-й статье Основного закона говорится, что «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству».

Валерий Пермяков после совершения убийства был задержан российскими пограничниками при попытке пересечения армяно-турецкой границы и был передан на 102-ю российскую военную базу в Гюмри, в которой служил. С того момента Перямков находится под российской юрисдикцией.

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В данном случае речь идёт о несении наказания на территории Армении, но в уголовно-исполнительном учреждении, находящегося под юрисдикцией России. Поскольку, на данный момент в Армении нет подобных учреждений, которые предназначены для отбывания пожизненного заключения, скорее всего Валерий Пермяков будет отбывать наказание на родине.

Но в данном деле есть ещё один нюанс. Дело в том, что Пермякова к пожизненному заключению приговорил армянский суд, хоть его заседания и проходили на российской военной базе, а до этого российским судом Пермяков был приговорён к 10 годам лишения свободы за дезертирство. Сейчас в Армении пытаются понять какое наказание и где будет отбывать бывший военнослужащий.

В Минюсте Армении говорят, что «поскольку в отношении гражданина Российской Федерации, осужденного на пожизненное заключение Валерия Пермякова приговоры вынесли суды и Армении и России, в данный момент в Министерстве юстиции [Армении] обсуждается вопрос организации несения наказания Пермякова».

«Мы в результате этого обсуждения хотим понять правовые основания в связи с организацией несения наказания. Обсуждение инициировало министерство, обсуждение проходит внутри министерства, в рамках его сотрудников», — сказала глава пресс-службы ведомства Лусине Мартиросян в эфире радио «Азатутюн».

Следует отметить, что 28 апреля приговор Пермякову вступил в законную силу, поскольку Конституционный суд Армении отклонил жалобу правопреемников потерпевшей стороны, которые пытались добиться пересмотра дела, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Правопреемники также требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс евро.

Представитель правопреемников Аветисянов Артур Сакунц убежден, что Пермякова перевезут в Россию, а мнение армянской стороны учтено не будет.

«Элементарная правовая грамотность подсказывает, что уголовно-исполнительное управление или министерство юстиции может принять решение в отношении лица, находящегося под его надзором. Если Пермяков не содержится в каком-либо учреждении, находящимся под надзором уголовно-исполнительного управления Минюста Армении, то в отношении чего или кого последнее может принять решение? Это вообще абсурд», — сообщил Сакунц.

Он не исключает также, что в дальнейшем в отношении Пермякова в России может быть применен лишь приговор российского суда, то есть, 10 лет тюремного заключения за дезертирство.