Тбилиси, 2 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 мая встретился с послом США в Грузии Яном Келли. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и дальнейшего углубления сотрудничества в политическом, экономическом и гуманитарном направлениях.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Ян Келли

Стороны обсудили ситуацию на «оккупированных территориях», и Георгий Маргвелашвили в очередной раз поблагодарил посла США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Речь также шла о предстоящем в Брюсселе в этом году саммите НАТО и процессе евроатлантической интеграции Грузии.

Посол США отметил значение сотрудничества между двумя странами и подтвердил поддержку Грузии.