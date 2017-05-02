Махачкала, 2 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на территории рыбо-консервного завода в Махачкале. Огонь охватил заброшенные склады предприятия по улице Пушкина в 15:00 2 мая. Спустя час возгорание удалось локализовать.

WhyCheese Пожар

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, получасовая проливка и разбор конструкций позволили пожарным полностью ликвидировать возгорание.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 73 человека и 10 единиц техники. Причина возгорания уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в результате пожара на крупнейшем рынке Махачкалы «Дагэлектромаш» были уничтожены 1,2 тысячи квадратных метров торговых площадей. По версии следствия, причиной возгорания стал поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят около тысячи торговцев.