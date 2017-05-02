Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум.
- В Венгрии прошли протесты против России;
- Цинизм вместо ответственности — Пушков обвинил Белый дом;
- Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»;
- МРОТ в России повысят до прожиточного минимума;
- Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих;
- В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/292