Турция, 3 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Охотничья резиденция Николая II была построена в 1900—1902 годах (есть версия, что на несколько лет раньше) поблизости от военного городка. Конечно же, не может не вызывать вопросов, зачем императору понадобилось охотиться за тысячи километров от дома, к тому же под боком у границы с Османской империей (что могло быть опасно для его жизни). Поэтому логично предположить, что цель этого строительства была иной. Какой же?

Крепость Карс. 1878

По одной из версий, некий лекарь посоветовал царской семье вывезти в Карс больного гемофилией наследника, чтобы тамошние дервиши помогли в его исцелении. Есть мнение, что впоследствии наследника вывозили в Карс на лечение. Однако построена резиденция ради цесаревича Алексея быть не могла, потому что он родился через несколько лет после ее возведения. Зато доподлинно известно другое.

Что именно — читайте в статье: Тайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе

Читайте другие статьи Станислава Тарасова по тематике Ближневосточного региона