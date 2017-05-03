Самый русский из турецких городов
Турция, 3 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Охотничья резиденция Николая II была построена в 1900—1902 годах (есть версия, что на несколько лет раньше) поблизости от военного городка. Конечно же, не может не вызывать вопросов, зачем императору понадобилось охотиться за тысячи километров от дома, к тому же под боком у границы с Османской империей (что могло быть опасно для его жизни). Поэтому логично предположить, что цель этого строительства была иной. Какой же?
По одной из версий, некий лекарь посоветовал царской семье вывезти в Карс больного гемофилией наследника, чтобы тамошние дервиши помогли в его исцелении. Есть мнение, что впоследствии наследника вывозили в Карс на лечение. Однако построена резиденция ради цесаревича Алексея быть не могла, потому что он родился через несколько лет после ее возведения. Зато доподлинно известно другое.
Что именно — читайте в статье: Тайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
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