Калининград, 3 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Казалось бы, всего-навсего сувениры: магнитики, фигурки, календари, чашки, тарелки, открытки. Но по какому принципу мы выбираем что-то на память о городе, в котором побывали? Конечно, мы смотрим, с чем у нас этот город ассоциируется. Например, из Парижа чаще всего везут Эйфелеву башню во всевозможных вариантах, из Афин — акрополь, из Лондона — Биг-Бен. Так с чем же должен ассоциироваться у россиян и иностранцев Калининград? Посмотрим на ассортимент сувенирной продукции — и удивимся.

Militaryrussia.ru Полёт «Искандера»

Оказывается, славное российское и советское прошлое в калининградских сувенирах представлено слабо — и ладно бы просто слабо, но иногда в издевательском ключе. Некоторые вещи можно купить только для того, чтобы, как в таких случаях говорят, постебаться. Другое дело — сувениры, глядя на которые в массе, человек должен начать думать, что Калининград — это такой Кёнигсберг, немецкий город, с немецкими героями, немецкой историей, немецкой идентичностью. И дело не ограничивается магнитиками с Кантом, куда как мощнее выглядят на сувенирах рыцари тевтонского ордена, вообще-то воспринимавшиеся в свою эпоху так же, как сейчас — нацисты. Но тевтонцы так стильно смотрятся на коньячных этикетках!

Спору нет, критиковать всегда легко. Но как раз в данном случае можно и предложить альтернативу.

Читайте о сувенирах, продвигающих формулу «Кёнигсберг, прости, — Калининград, прощай», в материале: От статуэток Елизаветы до «Искандериков»: обновим сувенирный Калининград

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