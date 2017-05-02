Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Донбасс от Украины никто не отделял — украинские власти сами добились того, что эти земли провозгласили независимость. Такое заявление российский лидер сделал сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

Путин констатировал, что конфликт в Донбассе не будет разрешен без прямого диалога противоборствующих сторон. «Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон», — отметил президент.

Он также напомнил, что события на юго-востоке Украины являются результатом государственного переворота, а Донбасс никто не отделял — это сделали сами украинские власти с помощью разных блокад.

«Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности», — сказал российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала гражданской войны на Украине США и Евросоюз заявили, что Россия якобы вмешивается в украинские внутриполитические дела и поддерживает Народные Республики Донбасса, которые борются против группировки, захватившей власть на Украине.

Постоянно звучат абсурдные обвинения в адрес России о том, что российская армия якобы вошла на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик и ведет бои с ВСУ. Западные СМИ тиражируют слухи о том, что Россия якобы поставляет оружие армиям ДНР и ЛНР.

До сих пор Запад не предоставил ни одного доказательства того, что Россия действительно вмешивается в украинскую гражданскую войну.