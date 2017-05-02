Вашингтон, 3 мая, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Итак, на этот раз Россию утвердили в качестве «страны, вызывающей особое беспокойство» за бесцеремонное подавление свободы вероисповедания. Причем веру Россия подавляет, по заявлению Комиссии США по международной религиозной свободе, даже в других государствах. Собственными законами. Спрашивается, каким образом российские законы могут запретить какую-либо религию в другой стране? По мнению USCIRF, могут.

William Warby Факел Свободы может не только освещать путь, но и поджигать

В качестве примера приводится не только «оккупированный Крым», где посмели подавить не что иное, как «духовную жизнь крымско-татарского меньшинства», но и даже «оккупированные Россией парагосударства в Восточной Украине». Ставится на вид закрытие секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обвинения невинных мусульман в терроризме и экстремизме.

Мало того, Комиссия требует принудить Москву (сперва по-хорошему, а потом и санкциями) к ряду действий. В том числе: отменить запрет Меджлиса крымских татар (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не использовать закон об иностранных агентах для ограничения религиозной деятельности, всячески повысить уровень толерантности в обществе. Религиозные меньшинства на «оккупированных территориях Крыма и Донбасса» — перестать преследовать. И обеспечить допфинансирование радиостанциям «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Все это было бы смешно, когда бы не исходило от серьезной организации, дающей рекомендации президенту США.

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