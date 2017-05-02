Псков, 2 мая, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Ученик детской музыкальной школы №4 города Пскова, баянист Алексей Манушин завоевал третье место в возрастной группе 11−13 лет на XVI молодёжных Дельфийских играх России, которые состоялись в Екатеринбурге. Как сообщили ИА REGNUM в комитете Псковской области по культуре, юный псковский баянист также стал бронзовым призёром XXII молодёжные Дельфийские игры государств-участников СНГ.

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В исполнении Алексея Манушина прозвучали «Токката и фуга ре минор» Дж. Бартона, парафраз на тему русской народной песни «Ой, при лужке» Михаила Товпеко и «Маленькая сюита» Евгения Дербенко.

В областном комитете по культуре отметили, что Алексей Манушин под руководством преподавателя Ирины Поляковой является лауреатом многих международных и российских конкурсов, семь раз получал гран-при на различных творческих состязаниях, а также носит звание «Молодое дарование России».

В XVI молодёжных Дельфийских играх России приняли участие 2318 юных исполнителей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ. Они состязались по 31 номинации классического, народного и современного искусства.