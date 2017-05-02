Махачкала, 2 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Бывший руководитель строительной компании предстанет перед судом в Дагестане по обвинению в хищении у обманутых дольщиков десятков миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики 2 мая, обвиняемый — экс-председатель ЖСК «Красивый дом» Омар Багандов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Следствие полагает, что в 2005—2008 годах он получил более 40 млн рублей от участников долевого строительства двух многоквартирных домов в Махачкале. При этом он изначально не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Жертвами мошенничества стали 50 человек.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Дело рассмотрит Кировский районный суд Махачкалы.

Напомним, в феврале 2017 года СКР заподозрило чиновников дагестанского управления наркоконтроля и строительной компании «Салют» в мошенничестве при долевом строительстве многоквартирного дома в Каспийске. По версии следствия, в 2011 году УФСКН вложилось в строительстве 10 квартир общей стоимостью 13,5 млн рублей. В 2013 году жилье было сдано в эксплуатацию.

Последующая проверка показала, что рыночная стоимость купленной недвижимости не превышает 9 млн рублей. В чьих карманах осели 4,5 млн рублей, в данный момент выясняет следствие.