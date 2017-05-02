Москва, 2 мая, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В Александровском саду Москвы прошла акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Участники возложили цветы к тумбе «Одесса» и выпустили в небо черные и белые шары с надписью «Remember Odessa. Stop fascism», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по жертвам трагедии в одесском «Доме профсоюзов» в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к тумбе «Одесса» в память о погибших в «Доме профсоюзов»

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по жертвам трагедии в одесском «Доме профсоюзов» в Александровском саду

Присутствующие напомнили о событиях 2014 года и заявили о необходимости сохранить память о трагедии. На протяжении акции участники держали в руках фотографии убитых одесситов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции выпускают в небо шарики в память о погибших в одесском «Доме профсоюзов»

Так как мероприятие не было согласовано с правоохранительными органами столицы, выпустить шары в Александровском саду участникам не разрешили. Однако после возложения цветов к тумбе, активистов проводили до Кремлевской набережной, где шары взлетели в небо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по жертвам трагедии в одесском «Доме профсоюзов» в Александровском саду

Отметим, что работа московской полиции удостоилась отдельной благодарности. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM участники, понимание и деликатность, проявленные в отношении пришедших к тумбе, заслуживают самой высокой оценки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по жертвам трагедии в одесском «Доме профсоюзов» в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по жертвам трагедии в одесском «Доме профсоюзов» в Александровском саду

Напомним, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе украинскими радикалами были заживо сожжены и зверски убиты 46 человек.