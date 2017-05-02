Джакарта, 2 мая, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Тринадцать человек погибли в результате внезапных наводнений, затопивших пять деревень на главном индонезийском острове Ява, 2 мая сообщает Associated Press.

terimakasih0 Наводнение

Проливной дождь вызвал наводнения в районе города Магеланг, в провинции Центральная Ява.

Тело 80-летнего мужчины было обнаружено 2 мая, в результате чего число погибших достигло 13 человек, заявил руководитель местного Агентства Управления Рисками Стихийных Бедствий Эди Сусанто.

Наводнения повредили 71 дом, около 50 семей были эвакуированы в убежища. В поисково-спасательной операции принимают участие около 1 тыс. 500 человек, включая солдат, сотрудников полиции и добровольцев.

Напомним, в прошлом месяце 28 человек стали жертвами оползня в соседней провинции Восточная Ява. Тела шести человек не обнаружены до сих пор.

Читайте также: В Колумбии новый удар стихии забрал жизни 16 человек

А также: На юге Киргизии из-за разлива реки эвакуировали свыше 6000 человек