Москва, 2 мая, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В России ведутся работы по созданию многофункционального авиационного комплекса дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100, сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Alexxx1979 Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Воздушный комплекс РЛС позволит своевременно усиливать радиолокационное наблюдение на нужных направлениях, сказал министр.

Кроме того, разработка такого комплекса необходима по причине появления целей новых классов и нового поколения самолетов оперативно-тактической авиации.

Сергей Шойгу уточнил, что в ближайшее время в рамках этого проекта будут созданы два самолета. Один станет летающей лабораторией, а другой — опытным образцом.

Глава российского военного ведомства не стал сообщать, на базе какого самолета будет создан этот комплекс, а также не назвал сроки начала его серийного производства.