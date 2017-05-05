Санкт-Петербург, 5 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 22 апреля в Петербурге, Москве и других городах состоялся «День Рабочей Печати». Пять лет тому назад (в 1912 г.) в Петербурге вышел первый номер большевистской рабочей газеты «Правда», созданной на средства самих рабочих. При самодержавии происходили конфискации, штрафы, закрытия газеты (вместо нее выходили «Путь Правды», «Пролетарская Правда», «За Правду» и, наконец, «Трудовая Правда»), аресты ее сотрудников, суд над редакторами, которые подвергались тюрьме и ссылке. Газета «Правда», начавшая выходить 5 марта 1917 г., находится в органической преемственной связи с «Правдой», существовавшей при самодержавии. В Петербурге, Москве и других городах в «День Рабочей Печати» происходили сборы пожертвований в пользу «железного фонда» рабочей печати, сборы на приобретение партийной типографии для «Правды», агитация за подписку па газеты «Правда», «Социал-демократ», специальные беседы среди солдат для разъяснения позиции «Правды» и для борьбы против буржуазной травли.

Дни Великой Русской Революции. Шпалерная ул.. Фото Бр. Булла

В Москве, в связи с посылкой Милюковым ноты иностранным державам, 22 апреля произошла демонстрация солдат 55-го полка вместе с рабочими Замоскворецкого района. На общем собрании ротных комитетов 55-го полка значительным большинством голосов, а также голосами самих солдат, было решено идти в полной боевой готовности всему полку к зданию, где заседают президиумы Совета. Ровно в 3 часа полк, с распущенными плакатами «Единение солдат и рабочих!», «Долой Врем. Правительство!», под звуки музыки двинулся по Серпуховке, Пятницкой ул. на Тверскую к дому Совета. За полком с теми же знаменами двигались тысячные толпы рабочих всего замоскворецкого района. Председатель Совета произнес речь, призывая не делать неорганизованных выступлений. Представители полка заявили, что они вышли демонстрировать свою силу и выразить готовность выступить на защиту Совета. Вечером по Тверской ул. прошла группа рабочих демонстрантов с плакатами «Долой войну!». Враждебно настроенная публика окружила демонстрантов, при помощи милиции арестовала их, а плакат уничтожила.

В Москве 22 апреля на совместном заседании Советов Рабочих и Солдатских Депутатов была принята подавляющим большинством резолюция, возлагающая на Временное правительство всю ответственность за создавшуюся гражданскую неурядицу с требованием от него неуклонного исполнения в вопросе о целях и задачах войны твердо выраженной воли российской демократии и с заявлением готовности всего организованного пролетариата, революционной армии и трудового крестьянства выступить во всякий момент на защиту попранных прав народа.

Москва. Трубная площадь. Апрель 1917

Обсудив 22 апреля положение, создавшееся в связи с последней нотой Временного правительства, Областное Бюро ЦК Московского Окружного Комитета и Московского Комитета РСДРП (б), приняли резолюцию об отношении к Временному правительству.

«В ответ на прямой и открытый вызов Врем. правительства мы, со своей стороны, должны организовать массы для активных действий под лозунгами международного и социального характера…; организовать в городах и деревнях демонстрации революционных демократических слоев населения под лозунгом: «Война войне!», «Да здравствует мир и братство революционных народов!», «Долой Правительство завоевателей — врагов революционного народа!»…

Обратиться к Центральному Комитету РСДРП, к Всероссийской партийной конференции с предложением немедленно выступить с воззванием к пролетариям всех стран и к пролетариям Англии и Франции, где указать, что англо-французские империалисты делают решительные шаги по пути к контрреволюции…, организовать Советы Раб., Солд. и Крестьян. Депутатов в тех местах, где их не имеется, вести спешную работу по сплочению внутри Советов Раб. депутатов пролетарских интернационалистических групп революционной демократии…, приступить к немедленной организации рабочей красной гвардии, не предрешая форм, в которых это может выразиться».

В Петербурге ЦК РСДРП (б) 22 апреля принял предложенную Лениным резолюцию об итогах апрельского политического кризиса:

«Мелкобуржуазная масса колебнулась сначала от капиталистов, возмущенная ими, к рабочим; а через день она снова пошла за меньшевистскими и народническими вождями, проводящими «доверие» к капиталистам и «соглашательство» с ними.

Начало кризиса Временного правительства

…Причины кризиса не устранены, и повторение подобных кризисов неизбежно». ЦК дал резкий отпор некоторым членам Петроградского комитета во главе с Богдатьевым, выдвинувшим авантюристический для того момента лозунг «долой Временное правительство». ЦК указал, что этот лозунг «потому не верен сейчас, что без прочного (т. е. сознательного и сорганизованного) большинства народа на стороне революционного пролетариата такой лозунг либо есть фраза, либо объективно сводится к попыткам авантюристического характера.

Только тогда мы будем за переход власти в руки пролетариев и полупролетариев, когда Советы рабочих и солдатских депутатов станут на сторону нашей политики и захотят взять эту власть в свои руки».

Далее в резолюции отмечалось, что организация партии и сплочение пролетарских сил оказались явно недостаточными в дни кризиса. ЦК определил лозунги текущего момента:

«1) Разъяснение пролетарской линии и пролетарского пути к окончанию войны; 2) критика мелкобуржуазной политики доверия и соглашательства с правительством капиталистов; 3) пропаганда и агитация от группы к группе среди каждого полка, на каждом заводе, особенно среди самой отсталой массы, прислуги, чернорабочих и т. п., ибо особенно на них пыталась в дни кризиса опереться буржуазия; 4) организация, организация и еще раз организация пролетариата: на каждом заводе, в каждом районе, в каждом квартале».

Постановление Петроградского Совета от 21 апреля о воспрещении всяких уличных митингов и манифестации в течение 2-х дней должно быть соблюдено всеми членами партии.

Собрание представителей петербургского гарнизона 22 апреля единогласно приняло следующую резолюцию: целиком присоединиться к резолюции, принятой Советом по поводу ноты Временного правительства и к тем практическим мероприятиям, которые признал необходимым принять Совет для смягчения возникшего острого кризиса; признать, что единой организацией, которая выражает политическую волю собрания и которой оно подчиняет представляемую им вооруженную силу, является Совет рабочих и солдатских депутатов и его орган — Исполнительный Комитет, и считать деятельность Исполкома заслуживающей полного одобрения.

А. Зеленский. «Итак в 1917 году спасение родины зависело от успеха займа свободы»

Общее собрание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 22 апреля, на котором присутствовало более 2000 членов Совета, обсуждало вопрос о «Займе Свободы» и приняло большинством голосов против 112 резолюцию о поддержке этого займа, так как «революции необходимы немедленно крупные денежные средства для закрепления своих завоеваний и для обеспечения их от нападения извне». Совет считает, что «прямой обязанностью революционного пролетариата и армии как пред страной, так и перед трудящимися всего мира — является содействие финансированию русской революции». Против «Займа Свободы» от имени 112 выступал большевик Каменев, который призывал не голосовать за заем, мотивируя это тем, что трудовая революционная демократия не может поставить своего штемпеля на векселя капиталистов и гарантировать по ним уплату.

В Москве с 19 по 22 апреля происходила конференция латышской социал-демократии и латышских групп РСДРП. После горячих дебатов принята резолюция об экономических основах войны, империалистической политике капиталистов — с выводом, что задача партии — стремиться мировую войну превратить в мировую революцию. Все остальные резолюции составлены в духе большевиков.

Ленин 22 апреля написал статью «Уроки кризиса», посвященную петроградским событиям 19—21 апреля.

«18 апреля Временное правительство приняло свою печально-знаменитую ноту, подтверждающую захватно-грабительские дели войны достаточно ясно, чтобы вызвать возмущение широких масс, добросовестно поверивших желанию (и способности) капиталистов «отказаться от аннексий».

Перед партией Ленин поставил задачу «внимательнее изучить силы, классы, обнаружившиеся в кризисе, и извлечь отсюда уроки для партии пролетариата». Отвечая на вопрос — в чем суть классовой борьбы, — Ленин писал:

«Капиталисты за оттягивание войны, за прикрытие этого фразой и посулами; они запутались в сетях русского, англофранцузского и американского банкового капитала. Пролетариат, в лице своего сознательного авангарда, за переход власти к революционному классу, к рабочему классу и полупролетариям, за развитие всемирной рабочей революции, растущей явно и в Германии, за окончание войны такой революцией.

Широкая масса, преимущественно мелкобуржуазная, верящая еще меньшевистским и народническим вождям, насквозь запуганная буржуазиею и проводящая с оговорочками ее линию, колеблется то вправо, то влево.

…Не первое и не последнее колебание мелкобуржуазной и полупролетарской массы!

Урок ясен, товарищи рабочие! Время не ждет. За первым кризисом последуют другие. Все силы отдайте делу просвещения отсталых, массового, товарищеского, непосредственного (не только митингового) сближения с каждым полком, с каждой группой еще не прозревших трудящихся слоев! Все силы на собственное сплочение, на организацию рабочих снизу доверху, вплоть до каждого района, до каждого завода, до каждого квартала столицы и ее предместий! Не давайте сбить себя ни мелкобуржуазным «соглашателям» с капиталистами, оборонцам, сторонникам «поддержки», ни одиночкам, склонным торопиться и, раньше прочного сплочения большинства народа, восклицать «долой Временное правительство!»

Демонстрация работниц

Многочисленная процессия рабочих и работниц Петроградской стороны 22 апреля направилась от Адмиралтейства к Знаменской площади. Во главе шел отряд вооруженных солдат, а за ним — большой отряд красногвардейцев с винтовками. В промежутках между отдельными колоннами демонстрантов шли отряды Красной гвардии. У Казанской площади процессия встретилась с другой рабочей демонстрацией, шедшей от Нарвской заставы. Объединившись, демонстранты с пением «Марсельезы» и «Интернационала» двинулись к Знаменской площади. Солдаты приветствовали демонстрацию криками «ура!».

Основными лозунгами демонстрантов были: «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов!», «Мир без аннексий и контрибуций!», «Долой Милюкова!», «Долой империалистическую войну!».

Собрание 3 тыс. рабочих Франко-Русского завода 22 апреля приняло резолюцию протеста против «ноты Милюкова» и заявило, что «Временное правительство оказывает дружескую услугу не только империалистам стран Согласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая им душить развивающуюся борьбу пролетариата за мир».

22 апреля началось совещание губернских комиссаров центральных губерний. Из выступлений на этом совещании явствует, что местные органы власти Временного правительства могут держаться лишь при поддержке Советов и крестьянских комитетов. В частности в одном из выступлений говорилось:

«В настоящее время комитеты несут великую культурную работу, опираясь на общественные профессиональные организации и Советы крестьянских, рабочих и солдатских групп. Не следует забывать, что без активной поддержки указанных организаций власть комиссара сводится к нулю…»

В приказе генерала Корнилова войскам Петроградского округа 22 апреля говорится о грозящей якобы опасности Петрограду со стороны немцев.

Петроградский университет

22 апреля состоялось первое после революции собрание историко-литературного кружка имени Пушкина при Петроградском университете. Председатель кружка профессор С. А. Венгеров во вступительном слове сказал:

«Вся русская литература есть либо мечта о революции, либо призыв к революции, либо бесконечное уважение к ней. Только с 1905 года замечается перелом: литература перестает быть героической и учительской и замыкается в круг собственных интересов».

Солдаты и часть офицеров 436-го пехотного Новоладожского полка Северного фронта, собравшись 22 апреля на митинг, заявили, что считают себя свободными от присяги, и потребовали от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов не идти ни на какие уступки Временному правительству. Собравшиеся заклеймили «лиц, называющих себя социалистами, а на деле стоящих за продолжение кровожадной, братоубийственной войны», приветствовали рабочую печать, послали в фонд «Правды» 100 руб. и потребовали реквизиции типографий и бумаги буржуазных газет, если они не прекратят травлю рабоче-крестьянской печати. Резолюция принята всеми голосами против одного.

Собрание 400 рабочих Чулочно-трикотажной фабрики и фабрики Рабиновича (Лефортовский район) 22 апреля вынесло резолюцию: «За измену Временного правительства всему пролетариату требуем немедленного его удаления и признаем единою властью Совет Р., С. и крестьянских депутатов».

Минский Совет рабочих и солдатских депутатов 22 апреля принял резолюцию протеста по поводу ноты Временного правительства от 18 апреля и признал, что она находится в полном противоречии с принципами, возвещенными в декларации Временного правительства от 28 марта. В резолюции говорится:

«В этой ноте правительство, вместо лозунга «мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов» выдвигает лозунг борьбы до решительной победы и пытается от имени русского народа выдать обязательство о поддержке империалистических стремлений союзных держав».

Крестьяне

Крестьяне Ружинской волости режицкого уезда витебской губернии, обсудив на своем сходе вопрос о современном положении, 22 апреля вынесли резолюцию, в которой заявили:

«Считаем, что Временное правительство не стоит на страже интересов рабочего и крестьянского люда, а представляет грабительские интересы буржуев-помещиков, а потому считаем единственным и действительным правительством Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов».

22 апреля состоялся митинг рабочих и служащих Северо-Донецкой железной дороги Харьковской губернии при депо «Основа». Присутствовало 1600 человек. Принята резолюция, в которой говорится:

«Обсудив ноту Временного правительства… о продолжении войны до победного конца, находим, что этой нотой Временное правительство нарушило свою клятву исполнять волю народа и тем самым, лишившись его доверия, должно отойти от власти, на которую его поставил революционный народ. Мы считаем, что единственным правительством является Совет рабочих и солдатских депутатов, который является представителем трудового народа и который один может правильно разрешить вопрос о войне и мире».

В английских газетах Times и Daily News, итальянской Tribuna и других 22 апреля выражается глубокое удовлетворение «нотой Милюкова» от 18 апреля. Английские газеты уделяют большое внимание «открытому конфликту», вызванному «представителями крайних партий».

Морис Палеолог записывает 22 апреля в дневнике:

«Город опять принял обычный вид.

Но, судя по вызывающему тону крайних газет, победа правительства непрочна; дни Милюкова, Гучкова, князя Львова сочтены».

Александр Блок пишет 22 апреля:

«Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться».