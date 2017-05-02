Астрахань, 2 мая, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и С-400 провели боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты на полигоне Ашулук

Стрельбы проводились в рамках всеармейского конкурса зенитчиков. По 25 воздушным целям было выпущено 50 зенитных ракет.

Кроме боевых стрельб были проведены тренировки перехвата самолетов условного противника, в роли которых выступали истребители МиГ-29, Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Экипажи самолетов противодействовали своему обнаружению и захвату РЛС, маневрируя на малых высотах и прикрываясь рельефом местности.

Победители всеармейского конкурса будут участвовать в международных соревнованиях «Ключи от неба», которые состоятся на полигоне Ашулук в начале августа 2017 года.