Севастополь, 2 мая, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Работа дельфинария в Севастополе 2 мая была заблокирована сотрудниками частной охранной фирмы. Таким образом, конфликт между ООО «Биологическая станция» (владельцем животных) и ООО «Страна Дельфиния» (арендатора территории дельфинария) получил новое развитие.

Светлана Иванова ИА REGNUM Дельфинарий в Севастополе

Как сообщил портал ForPost со ссылкой на представителя ООО «Биологическая станция» Романа Ефременко, охранники прибыли около шести утра и заблокировали вход в дельфинарий. По его заявлению, сотрудники фирмы попасть туда не могут. Ефременко назвал происходящее «рейдерским захватом» и выразил сомнение, что запланированное на сегодня представление в дельфинарии состоится.

Представитель «Страны Дельфинии» Рада Милочкина, в свою очередь, заявила, что у ООО «Биологическая станция» отсутствует целый ряд разрешительных документов, в частности разрешений на содержание краснокнижных животных.

«Мы очень долго пытались выстроить с ними отношения, договориться. По этому поводу был даже ряд совещаний у губернатора. Мы заключили с ними соглашение о совместной деятельности, по которому мы должны были давать представления, а они должны были нам передать животных, потому что у нас разрешительная документация имеется. То есть они нам передают животных, мы даём представления — и за это им платим. 50 на 50, всё честно. Но вместо этого они нам прислали письмо, что от договора отказываются, и вместо этого сами стали давать представления по своим билетам. Все их действия нацелены только на одно — получение прибыли в летний сезон 2017 года», — заявила ForPost Милочкина, добавив, что их оппоненты не имели права на продажу билетов, так как отказ от договора поступил 30 апреля. Представитель «Биологической станции» Роман Ефременко существование такого письма отрицает.

Обострение между хозяйствующими субъектами, как сообщало ИА REGNUM, возникло после того, как прежнее руководство «Страны дельфинии» продало долю новому учредителю. Теперь 80% акций владеет Сергей Беликов, у которого в управлении находятся семь дельфинариев в России, в том числе, в Сочи и Москве.

В середине марта конфликт стал темой обсуждения в правительстве города. «Биологическая станция» предлагала продлить субаренду на три года, пока не решится вопрос нового месторасположения дельфинов — ориентировочно рассматривается вариант в районе мыса Хрустальный. «Страна дельфиния» выразила готовность выкупить животных по цене выше рыночной, оплачивать работу тренерского состава — для того, чтобы самим заняться показом шоу.

Сторонам было предложено несколько вариантов выхода из конфликтной ситуации, в том числе, выделение альтернативной площадки в Казачьей бухте и создание государственного бюджетного учреждения — ни один из них не устроил противников.

В итоге врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал позицию дельфинария «деструктивной» и принял решение о расторжении договора между городом и арендатором, возврате оплаченных средств, вывозе имущества ООО «Биологическая станция» до 1 мая и объявлении открытого конкурса на право аренды всего земельного участка на Набережной Корнилова.