Краснодар, 2 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель начались в Сочи 2 мая, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Большое спасибо, что Вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к «двадцатке» в Гамбурге», — сказал президент.

Встреча проходит в резиденции президента Бочаров Ручей на Черном море. Кроме президента, в переговорах участвуют со стороны России министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощники главы государства Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

Со стороны Германии в переговорах участвуют пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт и советники канцлера: по вопросам финансовой и экономической политики — Ларс-Хендрик Реллер, по внешней политике и политике безопасности Германии — Кристоф Хойсген, по вопросам европейкой политики — Уве Корзепиус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры проходят в преддверии G20, намеченном на 7—8 июля 2017 года в городе Гамбурге (Германия). Основные темы переговоров — ситуация на Украине, положение дел в Сирии, вопросы противодействия терроризму.

В плане двусторонних отношений, Меркель и Путин обсудят вопросы совместной энергетики, торговли, сферу взаимодействия в культуре.