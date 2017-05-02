Москва, 2 мая, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Волатильность рубля временно снизилась в связи с информационным вакуумом. Решение совета директоров Банка России уже отыграно, других веских причин для того чтобы продолжить движение вверх не появилось. В среднесрочной перспективе пары сохранили нисходящий тренд. Это значит, что рубль продолжит укрепляться, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, сегодня имеется достаточно стабильная внешнеполитическая ситуация, серьезных потрясений не происходит, что позитивно влияет на российскую валюту.

Во-вторых, в паре евро/доллар также не предвидится резких всплесков. Доллар прекратил свой рост на фоне заявлений Трампа о необходимости слабой национальной валюты для США и дальнейшая его судьба будет зависеть от риторики ФРС», — пояснила эксперт.

«3 мая состоится очередное заседание Федрезерва. Предполагается, что процентная ставка останется неизменной, но заявления регулятора будут носить голубиный характер на фоне смены настроений президента США. Кроме того, в апреле выходила негативная статистика из Штатов, за которой всегда так пристально следит ФРС. В частности сократились темпы роста ВВП. Динамика за I кв. 2017 года составила 0,7% кв/кв (значение индикатора ВВП) вместо ожидаемых 1,2%», — сказала Кокорева.

«И, в-третьих, рубль в целом сейчас устойчив, это отчетливо видно в снижении его корреляции с ценами на нефть, которые, к слову сказать, за последнее время сильно снизились. Плюс — позитивная макростатистика способствует росту рубля», — добавила она.

«Скорее всего, на этой неделе рубль возобновит укрепление, пара доллар/рубль может снизиться до 55,5, пара евро/рубль до 60», — полагает эксперт.

Напомним, 2 мая рублевые пары показывают разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль незначительно растет и торгуется в районе 56,92. Пара евро/рубль наоборот снижается, за один евро сегодня на рынке предлагают 62 рубля. Центробанк РФ установил валютный курс на завтра в районе 56,95 рубля за доллар и 62,15 рубля за евро.