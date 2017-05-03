Иркутск, 3 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. ИА REGNUM: Лесные, природные пожары стали большой проблемой для Сибири, в том числе для Иркутской области. Как вы думаете, в чем причина? Где в системе власти нужно «подкрутить» и «поднастроить», чтобы система предупреждения работала более эффективно? Как вы оцениваете готовность своего региона к нынешнему пожароопасному сезону?

Irkobl.ru Сергей Левченко

То, что лесные пожары — проблема в большей степени для Сибири, в том числе для Иркутской области, чем, скажем, для территорий, где леса во много раз меньше, — неудивительно. Чем больше лесных массивов, тем больше масштаб проблемы. Иркутская область обладает самой большой природной лесосекой в стране, 11% всего российского леса сосредоточено в нашем регионе.

Сложная ситуация с лесными пожарами во многом обусловлена нынешним законодательством. Лесной кодекс, к сожалению, привел к тому, что у нас очень мало людей, которые могут следить за лесом, контролировать и отвечать за него. У нас, например, один лесник приходится на 110 тыс. га. Это очень и очень мало. Думаю, что Лесной кодекс нужно изрядно «ремонтировать».

Есть причина и физико-географическая. У нас область очень большая, очень протяженная. В северной части, где тайга, где на расстоянии сотни километров нет поселков, возникновение в силу сухих гроз или других природных факторов пожара — огромная проблема. Туда лететь только два часа нужно, затем необходимо «сбросить» десантников или тушить пожар с самолетов. Естественно, справляться с такими пожарами гораздо сложнее, чем с пожарами в более населенных районах.

Расстояния, масштабы у нас совершенно другие, чем в европейской части страны, отсюда и возникают дополнительные проблемы.

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Что касается готовности к нынешнему пожароопасному сезону, то в этом году я объявил пожароопасный сезон на две недели раньше, чем в прошлом году, а в прошлом году объявил на две недели раньше, чем в предыдущем. Это делается для того, чтобы мы могли лучше подготовиться, настроиться. Сейчас, когда прошло уже больше месяца после начала объявленного пожароопасного сезона, убедился, что сделал правильно. В этом году весна ранняя (в среднем на две недели раньше наступила, чем обычно), и, соответственно, снег сходит, трава высыхает, и возникает опасность возгорания. Есть сельскохозяйственные палы, которые нередко переходят на лесные площади. С этим мы боремся, но тоже нужно учитывать, что территория огромная и таких возгораний иногда возникает десятки в день. В связи с тем, что пожароопасный сезон объявлен раньше, чем обычно, удается абсолютное большинство, за 90%, тушить в первые сутки. То есть по сути дела это даже не пожары, а возгорания, с которыми удается справиться.

ИА REGNUM: Иркутская область тесно взаимодействует с Монголией. Как на данный момент можно охарактеризовать сотрудничество региона с соседней страной?

Действительно, Иркутская область — тот регион, через который еще Советский Союз контактировал с Монголией. В наших высших учебных заведениях училось очень много монголов, в том числе и руководители Монгольской Народной Республики. Мы вели геологические исследования, и абсолютное большинство тех разведанных и утвержденных природных ресурсов, что есть в Монголии, было открыто и описано иркутскими геологами. Наши строители возвели там большое количество тепловых электростанций, построили металлургический комплекс в Эрдэнэте… И сейчас, если посчитать по товарообороту, то более половины российского и монгольского товарооборота — 52% — проходит через Иркутскую область. Так что мы являемся ключевым регионом в российско-монгольских отношениях.

Недавно, два месяца назад, я был в Монголии с официальной делегацией, встречался с депутатами Великого хурала, с премьер-министром, со спикером Великого хурала, с мэром Улан-Батора, и мы договорились о дальнейшем взаимодействии. Думаю, что поездка была удачная. Недавно в рамках Красноярского экономического форума тоже встречался с делегацией Монголии. В ближайшее время в России с официальным визитом будет премьер-министр Монголии, и есть договоренность, что он в том числе посетит город Иркутск. Идет сотрудничество между нашим научным центром и Академией наук Монголии, многие вопросы, которые требуют межрегионального исследования, решаются учеными совместно.

ИА REGNUM: Опять-таки говоря о Монголии. Существует монгольский проект строительства ГЭС, реализация которого может сказаться на состоянии Байкала. Многие экологи и общественные деятели в Бурятии и Приангарье бьют тревогу. Скоро в Иркутской области пройдут слушания на эту тему, которые организует монгольская сторона. Ваше отношение к этому проекту? Как, на ваш взгляд, можно разрешить это противоречие между стремлением Монголии к решению проблем энергообеспеченности и стремлением к сохранению Байкала?

Стремление Монголии, как и любой другой страны, обеспечить себя энергией, решить вопросы энергетической безопасности — это естественный, правильный процесс. В свое время Иркутская область создавалась как один из энергетических центров страны, у нас построили гидроэлектростанции, в то время крупнейшие в мире, и все для того, чтобы развивать всю Сибирь.

В Государственной думе я координировал взаимодействие нашего парламента с парламентом Вьетнама, а как заместитель председателя комитета по энергетике много занимался тем, чтобы помочь вьетнамской стороне решить ту же самую проблему, что сейчас решает Монголия. Поймите, сначала государство должно создать «энергетические предпосылки», ведь только после этого оно сможет решить остальные вопросы в сфере развития промышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры. Так что энергетика входит в число первостепенных задач любого государства.

Другое дело, что нужно решать вопросы развития энергетики таким образом, чтобы эти подходы позитивно принимались мировым сообществом, соседними государствами. Сейчас же все очень взаимосвязано. Мы вот выяснили недавно, что выбросы предприятий, которые расположены в Красноярском крае, далеко на Севере, за тысячи километров, доходят до Байкала и негативно влияют на его экосистему.

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В общем, решать энергетическую проблему Монголии нужно, а Россия, учитывая наши многолетние добрососедские отношения, может ей в этом помочь. Есть много других вариантов для обеспечения электроэнергией, не обязательно они связаны со строительством ГЭС на притоках Селенги. Например, есть возможность строить тепловые станции, которые будут работать на очень хорошем угле, который есть в Монголии. Сегодня есть очень экологичные технологии выработки тепла и электроэнергии из угля. Причем, если для развития промышленности Монголии нужна не только электроэнергия, которую могли бы давать ГЭС, но еще и тепло, то строительство ТЭЦ выглядит более привлекательно. Речь может идти и о строительстве атомных станций, и, в конце концов, линий электропередач из России. Если мы совместно с монгольской стороной включимся в решение энергопроблем, то вопрос о строительстве ГЭС на притоках Селенги отпадет сам собой.

ИА REGNUM: Как бы вы охарактеризовали ситуацию в моногородах Иркутской области? Реализация госпрограммы дала результат?

Пока я не могу сказать, что меня удовлетворяют результаты по работе с моногородами. В феврале прошлого года Иркутская область подписала с Фондом развития моногородов соглашение по созданию в Усолье территории опережающего развития. К сожалению, несколько инвесторов или будущих резидентов в результате изменения рыночной конъюнктуры и ряда других причин не стали создавать производства и, соответственно, рабочие места. Однако появились другие резиденты, мы с ними сейчас активно работаем, думаем, что в ближайшее время результаты появятся.

Кроме того, мы занимаемся тем, чтобы в программу были включены Саянск и Байкальск.

ИА REGNUM: Не секрет, что ваша победа на выборах несколько не вписалась в представление элит и экспертного сообщества о том, что на выборах побеждает представитель «партии власти». Раньше бывали случаи, в том числе и в Иркутской области, что после победы на мэрских выборах представители других партий в скором времени были вынуждены из партий своих выходить, вступать в «Единую Россию», в противном случае достаточно быстро становились мишенью правоохранительных органов. Скажите, а на вас «давили»? Рекомендовали выйти из КПРФ и вступить в «ЕР»?

По долгу службы я много общаюсь с работниками администрации президента, правительства РФ, разных федеральных структур. Если говорить о слове «давить», то не было ни одного такого случая. Максимум что было, так это такое сожаление… Дескать — эх, при ваших-то результатах работы хорошо бы, если бы вы были членом «Единой России».

ИА REGNUM: После вашей победы ходили разговоры, что вам, в силу партийности, не удастся наладить эффективное взаимодействие с Кремлем, федеральным правительством. Как на самом деле сложилась ситуация? Партийность мешает решать хозяйственно-экономические вопросы региона?

Не припомню ни одного случая, чтобы в ходе моих встреч с разного рода руководителями в Москве при решении конкретных вопросов региона возникала тема моей партийности. Ни разу не было такого. Я ни разу не почувствовал того, что партийность как-то влияет на рабочие отношения. Мы всегда говорим о вполне конкретных задачах, которые стоят перед регионом, а, учитывая масштабы региона, часто эти задачи имеют общегосударственный характер. И при обсуждении того, как конкретно решить ту или иную проблему, о партийности как-то и вспоминать неуместно. Я считаю, что взаимоотношения со всеми федеральными структурами сложились деловые. Перед нами же не ставится задача любить друг друга, главное — чтобы мы понимали, как решать реально возникающие проблемы.

ИА REGNUM: Черный пиар — слухи о смерти, червивые конфеты… Откуда ноги растут?

Эти слухи потому так дурно пахнут, что растут оттуда, откуда растут ноги. Я думаю, что люди, которые подобного рода слухи распускают, находятся как раз в том самом месте… Когда я одержал победу, очень многие политики были разочарованы и получили свои низкие оценки, и этот негатив в душе у многих из них остался. Время от времени этот негатив выплескивается такими, мягко говоря, неприличными способами. Должен сказать, что эти слухи не обо мне говорят, они говорят о том, что у меня за оппоненты, какого это уровня люди, какой у них уровень воспитания, порядочности. Эти слухи — оценка им, а не мне.

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Ну, а я лично после таких вбросов кроме сочувствия и моральной поддержки другой реакции от людей не получаю.

Если других способов борьбы у оппонентов нет, ну что ж… Каждый выбирает свою дорогу в жизни.

ИА REGNUM: В этом году в нескольких регионах пройдут губернаторские выборы. Какие советы вы бы дали кандидатам от оппозиционных партий? Что нужно для того, чтобы одержать победу?

Должен сказать, что губернаторские выборы, причем независимо от масштаба территории — маленькие это регионы или крупные, — очень серьезное дело, очень серьезный проект. И я бы не советовал никому — ни представителю оппозиции, ни представителю так называемой правящей партии — относиться к ним легкомысленно. Не стоит заниматься шапкозакидательством: мол, объявили выборы на сентябрь, в июле мы выдвинулись и пошли работать. К выборам, если ты действительно поставил перед собой цель победить, нужно готовиться задолго до дня голосования. Нужно готовить себя, готовить свою семью — потому что это очень большие лишения, большая нагрузка, а семья должна понимать и поддерживать тебя. Надо готовить свое окружение, своих друзей, товарищей, коллег, которые тоже должны быть настроены на эту борьбу и на эту победу. За три месяца всего этого не сделаешь.

Если же такого настроя, такой предварительной работы нет, если руководствоваться принципом «Не догоню, так хоть согреюсь», то лучше на выборы вовсе и не ходить. Причем не только оппозиционерам, но и тем, кто считает, что результаты выборов у них в кармане, потому что они выдвиженцы «правильной» партии, потому что у них есть достаточные финансовые ресурсы, административный ресурс, можно задействовать все СМИ. «Шоковым» методом, задействовав все это, выборы, конечно, можно и выиграть, но что будет дальше? Как ты будешь руководить? Готов ли ты к этому? Флер этот весь сойдет, и ты должен будешь взять на себя хомут и тащить его, а за плечами у тебя ничего нет… Получится, что губернатором-то ты стал, а тянуть не можешь.

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Надо относиться к выборам и губернаторской работе как к очень большой ответственности, как к очень важному жизненному проекту. Вот тогда, представителем какой бы партии ты ни был, успешен будешь не только на выборах, но и в период работы.

ИА REGNUM: Готовы ли вы пойти на президентские выборы от КПРФ?

Отвечаю коротко — не готов.