Москва, 2 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. «Мы (Роскомнадзор) совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации, — сказал он. — Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2016 г. Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора вынес решение о блокировке американской соцсети LinkedIn. Иск был подан в связи с тем, что администрация соцсети передает персональные данные пользователей РФ без их согласия.

7 марта 2017 г. соцсеть LinkedIn отказалась исполнять требование Роскомнадзора о хранении персональных данных российских граждан на территории РФ. Тем не менее, соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в ФНС.

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