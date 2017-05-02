Пенза, 2 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Пензенском регионе первый пострадавший от укуса клеща зарегистрирован 29 марта, по состоянию на 26 апреля — уже 38 человек, из них 15 детей младше 14 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным специалистов, география нападения клещей: Пенза, Бессоновский, Пензенский, Сердобский, Каменский, Кузнецкий, Башмаковский, Нижнеломовский районы. Как отмечают в ведомстве, длительность клещевого сезона — по октябрь (включительно), общая интенсивность начавшегося сезона прогнозируется на уровне прошлогоднего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в период сезона активности клещей в 2016 году, в медицинские учреждения области обратилось 2506 пострадавших, из них 568 — дети до 14 лет.

Лабораторно исследованы 1054 экземпляра клещей, снятых с людей, при этом в 157 из них (14,9%) выявлена инфицированность возбудителем иксодового клещевого боррелиоза.

В 2016 году диагностировано 62 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы, Кузнецка и 9-ти районов области.