Москва, 2 мая, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Вокалист и ритм-гитарист американской рок-группы Kiss Пол Стэнли выступил на концерте в спортивном комплексе «Олимпийский» (Москва), играя на гитаре, раскрашенной в цвета флага России, передает «Пятый канал».

Флаг России

Уточняется, что на концерте группа исполняла хиты.

Напомним, в Россию Kiss прибыли 1 мая. После концерта в России группа отправится в Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и другие страны.

Группа Kiss, созданная в 1973 году в США, известна своими эксцентричными концертами, на которых часто используется пиротехника. Музыканты обычно выступают с ярким сценическим макияжем.