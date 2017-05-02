В Подмосковье могут узаконить более 20 новых праздников и памятных дат
Красногорск, 2 мая, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В Московской областной думе разрабатывается законопроект, согласно которому 24 подмосковных праздника и памятные даты включат в список официальных, сообщается на сайте областной думы.
Законопроект был разработан в целях формирования уважительного отношения к историческим традициям Подмосковья, героическим подвигам старшего поколения, а также в целях повышения уровня информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях.
Полномочиями по разработке планов и программ проведения мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, будет наделено правительство Московской области.
Также оно будет устанавливать порядок их ведения, и информировать население о приближающихся датах в СМИ.
Предварительный перечень памятных дат, представленный к обсуждению председателем комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олегом Рожновым, выглядит следующим образом:
— 22 января — День снятия осады Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1610);
— 17 марта — День рождения Московского княжества (1263) (День краеведения);
— 3-я суббота апреля — Праздник труда;
— 3-я суббота апреля и 3-я суббота мая — Дни исторического и культурного наследия Московской области (Дни подмосковной усадьбы);
— 6 мая — День воинской доблести Подмосковья (День памяти великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства, изображенного на Гербе Московской области);
— 18 мая — День здорового образа жизни;
— 19 мая — День рождения российского футбола (1887);
— 17 июня — День рождения «Катюши» (1941) (День промышленности Московской области);
— 29 июня — День первого русского корабля (1667);
— 17−18 июля — Дни древнерусской культуры;
— 1 августа — День битвы при Молодях (1572);
— 24 августа — День национальной народной игрушки;
— 28 августа — День народного ополчения;
— 2-я (3-я) суббота сентября — День леса;
— 21 сентября — День урожая Подмосковья;
— 1-е воскресенье октября — День Московской области;
— 4 октября — День запуска первого искусственного спутника Земли (1957);
— 8 октября — День памяти Преподобного Сергия Радонежского (1392);
— 15 октября — День мецената и дарителя;
— 29 октября — День волонтера (добровольца);
— 16 ноября — День памяти подвига героев-панфиловцев (1941);
— 29 ноября — День юного героя;
— 2 декабря — День памяти святителя Филарета Московского;
— 29 декабря — День народных художественных промыслов Московской области
В комитет будут поданы все имеющиеся замечания и предложения, которые будут рассмотрены экспертной группой. Затем законопроект будет вынесен на первое чтение думы после майских праздников. В это же время состоится второе подобное совещание, которое окончательно утвердит перечень праздников.
Как сообщало ИА REGNUM, здание Мособлдумы расположено в Москве на проспекте Мира. 11 апреля после нескольких лет борьба за активы Московской области удалось это здание стоимостью 600 млн рублей зарегистрировать, и область получила его в собственность. Это событие является знаковым событием для Подмосковья.