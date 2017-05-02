Москва, 2 мая, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Законопроект об использовании электрошокеров сотрудниками подразделений транспортной безопасности внес в Госдуму член Совфеда Алексей Кондратьев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Pica.army.mil Электрошокер

Инициатива позволяет сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны, и в частности электрошоковые устройства.

Сейчас постановлениями правительства Российской Федерации правом использования шокеров наделены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и другие лица.