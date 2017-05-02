Мурманск, 2 мая, 2017, 15:07 — ИА Регнум. «30 апреля буксир «Тамбей» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта приписки Мурманск в направлении порта Сабетта, — добавили в отделе Росатомфлота. — В Обской губе экипаж приступит к выполнению работ в рамках проекта «Ямал СПГ». Ледокольный буксир класса Arc4 обеспечит постановку и отвод судов от причалов».

Ледокольный буксир проекта «Т40105»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новые для Мурманска суда, предшественники «Юрибея» — буксиры «Пур» и «Тамбей» начали свою работу в проекте «Ямал СПГ» в 2016 году. По информации Росатомфлота, в ходе эксплуатации судов замечаний выявлено не было.

Ранее на совещании в Мурманске министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что уже сегодня арктический порт Сабетта функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса. Крупнейший из них — танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», как уже сообщало ИА REGNUM, впервые пришёл в Сабетту в конце марта 2017 года.

Добавим, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.