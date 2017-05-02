Пекин, 2 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Китайские исследователи сообщили об успешном завершении четвертого глубоководного погружения аппарата «Цзяолун», задействованого в рамках 38-й океанической экспедиции КНР, которая на этот раз проходит в акватории Южно-Китайского моря.

Dfoatlamfenddolmaon Модель глубоководного аппарата «Цзяолун»

«38-я океаническая экспедиция станет самой протяженной и продолжительной научной миссией китайских океанологов. Экспедиция, стартовавшая 6 февраля, продлится еще более 6 недель», — отметил сотрудник Государственной океанической администрации КНР Ши Сюэфа.

«Цзяолун» провел под водой более 8 часов, в ходе которых аппарат погрузился на глубину 1101 метр. На данной глубине с помощью роботизированных манипуляторов китайские исследователи взяли несколько образцов минералов, в том числе базальта, пишет «Синьхуа».

В ходе погружения также были взяты пробы фораминиферного песка, а также образцы воды на глубине 630 метров. «Цзяолун» сделал несколько снимков, а также видеозаписей для последующего изучения специалистами.

«Подобные погружения могут пролить свет на процесс формирования и эволюции флоры и фауны Южно-Китайского моря. Благодаря аппаратам класса «Цзяолун» мы можем получить высококачественные пробы минералов, которые в дальнейшем могут быть освоены человеком», — сообщил журналистам старший инженер миссии Ян Ган.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 апреля китайские ученые приступили к глубоководной миссии в Южно-Китайском море в рамках второй стадии 38-й китайской океанической экспедиции.