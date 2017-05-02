Невельск, Сахалинская область, 2 мая, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Жители сахалинского Невельска всеми силами пытаются защитить краснокнижных сивучей, которые получают травмы из-за мусора, попадающего в море, сообщил мэр города Владимир Пак.

Алексей Лукашевич Сахалин лежбище сивучей

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«Проблема загрязнения мирового океана существует в мировом масштабе и касается не только сивучей. Но травмы сивучи, приплывающие на невельский брекватер, получают не здесь. Невельчане как никто другой заинтересованы в сохранении лежбища морских зверей. Мы вместе с горожанами приняли решение даже поставить на брекватере ограждение, чтобы безответственные туристы не пугали зверей», — сообщил Владимир Пак ИА Сахалин. Инфо.

Неравнодушный мэр Невельска напомнил, что 70% мусора к берегам Сахалина приносит штормами.

«Если пройтись по берегу после шторма, можно увидеть, что большая часть выброшенного мусора — не сахалинского, даже не российского происхождения. Несколько лет назад мы вместе с горожанами, с сотрудниками администрации проводили спасательную операцию — молодой сивуч зацепился за металлический штырь. У нас ежегодно проводятся экологические акции по уборке побережья, убираем несанкционированные свалки, часто даже не выясняя — чьи они», — подчеркнул Владимир Пак.

Мэр Невельска заверил, что сивучей горожане считают полноправными жителями своего города и в обиду не дадут. Глава маленького сахалинского городка призвал все рыболовецкие компании, другой бизнес, работающий в море, беречь океан и его обитателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно к сахалинским берегам приплывают покалеченные опасным мусором сивучи. Помочь зверям очень трудно — они не переносят наркоза. Брошенные рыбаками сети, тралы, пластик калечат зверей. Между тем, на Сахалине находятся крупные лежбища этих краснокнижных ластоногих, а сам регион вошел в ТОП-15 приоритетных туристических территорий РФ.